Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamanın bilançosu
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Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamanın bilançosu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamanın bilançosu

Kırıkkale Valiliği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 12 kişiye ve 40 araç sürücüsüne toplamda 52 bin 192 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

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Kırıkkale Valiliği, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında 12 kişiye ve 40 araç sürücüsüne toplamda 52 bin 192 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında 309 uygulama noktasında bin 87 personel görev yaptı. Kısıtlama süresince yapılan denetimde, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 1 kişiye bin 500 lira, 5326 sayılı Kabahatler Kanunun gereğince 11 kişiye de 31 bin 927 lira idari para cezası uygulandı. Kontrol noktalarında sorgulanan 2 bin 737 kişiden 10'u yakalandı. Bin 257 araçtan 40'ınada 18 bin 765 lira ceza kesilirken 4 araçta trafikten men edildi. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamanın bilançosu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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