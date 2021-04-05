Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 239 bin 761 lira cezai işlem uygulandı.

Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Vatandaşlar aşı olmaya gelmeyince Cumhurbaşkanı yalvardı: Ne olur gelin
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek
Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek

Kırıkkale'de hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 239 bin 761 lira cezai işlem uygulandı.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 315 ekip ve bin 93 personelin katılımı ile 307 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince, kentin farklı noktalardaki uygulamalarda 5 bin 953 kişinin GBT'si sorgulandı. GBT sorgulamasında arananlar arasında yer alan 19 kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Toplamda 2 bin 449 aracın sorgulandığı denetimlerde, 123 araca 65 bin 544 lira cezai işlem uygulanırken 15 araç da trafikten men edildi. Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereği emre aykırı davranıştan da 23 kişiye 49 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.

Kısıtlamada kumar oynayanlara 125 bin lira ceza

Öte yandan, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince farklı adreslerde düzenlenen "kumar" operasyonlarında da korona virüs tedbirlerini hiçe sayan toplam 22 kişiye, 125 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Yılmaz Vural
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abdullah Avcı Adnan Menderes
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 13:10:50. #1.14#
title