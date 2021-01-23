Kırıkkale'de 56 litre etil alkol ele geçirildi
23.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 14:40
Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde 56 litre etil alkol ele geçirildi.
Kırıkkale'de polis ekiplerince bir iş yerinde 56 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak ve sahte alkol satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezindeki bir iş yerine düzenlediği operasyonda, 1'er litrelik şişelerde toplam 56 litre şişe etil alkol ele geçirdi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen