Kırıkkale'de 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlandıı Kırıkkale'de Valilik ve Belediye Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlandı.

Kırıkkale'de Valilik ve Belediye Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 50 bin maskenin ücretsiz dağıtımına başlandı. Vefa Sosyal Destek Grubu ile zabıta ekipleri, zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere sokağa çıkan ve maske temin edemeyen vatandaşlara kentin çeşitli yerlerine kurulan stantlarda maske dağıttı. Ekipler, araçlarıyla yoldan geçen sürücülere de maske verdi. Öte yandan, İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun önerisi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda polis ekipleri, Zafer Caddesi'nin Ankara Caddesi kavşağına kadar olan kısmı ve Cumhuriyet Caddesi'nin tamamını zorunlu haller dışında araç trafiğine kapattı. Kaynak: AA