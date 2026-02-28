Kırıkkale'de 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. (64) isimli hükümlü yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen hükümlü, tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı