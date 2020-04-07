Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı - Haber
Cumhurbaşkanı, Kırıkkale

Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı

Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı Evinden çıkmayan yaşlılardan 'Milli Mücadele' örneği 83 yaşındaki Mahir Doğanay: "Böyle idarecilerimiz olduğu süreçte sırtımız yere gelmez" Kırıkkale'de 5 kişi, emekli maaşlarını Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı...

07.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:19
Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı

Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı

Evinden çıkmayan yaşlılardan 'Milli Mücadele' örneği

83 yaşındaki Mahir Doğanay: "Böyle idarecilerimiz olduğu süreçte sırtımız yere gelmez"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de 5 kişi, emekli maaşlarını Korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren Korona virüse (Covid-19) karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destekler sürüyor. Kırıkkale'deki bazı emekliler de bu kampanyaya kayıtsız kalmadı. Kent merkezindeki 5 emeklide kampanyaya destek olmak isteğini Vefa İletişim ve Koordinasyon Merkezine bildirdi. Görevlendirilen zabıta ekipleri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na ulaştırmak üzere tutanak karşılığında maaşları teslim aldı.

"Böyle idarecilerimiz olduğu süreçte sırtımız yere gelmez"

Birçok devletten güçlü olunduğunu dile getiren 83 yaşındaki Mahir Doğanay, "Helalı hoş olsun devletimize. Allah razı olsun. Yukarı mevkiden aşağı mevkiye kadar çalışanlarımızdan Allah kat kat razı olsun. Bizim böyle memleketimiz bizim böyle idarecilerimiz olduğu süreçte Allah'ın izniyle sırtımız yere gelmez inşallah. Allah her şeyi defeder inşallah. Bunları da atlatacağız, bunlar da geçecek. Bu sıkıntılar da geçecek. Ama gayretle çabayla geçecek. Çaba yapmamız lazım gayret yapmamız lazım. Birçok devletten güçlüyüz çok şükür. Allah'a binlerce şükür idarecilerimizden Allah kat kat razı olsun. Polisimizden, jandarmamızdan en alt tabakaya kadar Allah razı olsun. Ayağımıza kadar geliyor paralar. Her şeyimiz geliyor bunlardan daha güzel nimet ne olacak" diye konuştu.

"Evimiz, barkımız, canımız, her şeyimiz bu devlete fedadır"

'Biz bu devlete ne yapsak azdır' diyen 62 yaşındaki Mehmet Dolapçı ise, "Öncelikle ülkemizde bulunan insanlarımız Cumhurbaşkanımıza, devletimize, milletimize, birlik beraberlik içerisinde topyekün bir kardeşçe sarılmış durumdayız. Bu durumda bizim de karınca kararınca kardeşlerimize yardımda bulunmamız gerekiyor. Ben bu düşünce içerisindeyim. Biz bu devletimize ne yapsak azdır. Evimiz, barkımız, canımız ve her şeyimiz bu devlete fedadır. Başta Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız ve ülkemizin tüm devlet kurumları seferber durumdadır bizler için. Biz de vatandaşlık görevimizi yapmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah sizlerden özellikle sağlık çalışanlarından kamu çalışanlarından başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Canımızla kanımızla devletimizin hükümetimizin yanındayız" dedi.

Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi Haber
Koronavirüsün vücuda nasıl yayıldığı ilk kez görüntülendi
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haber
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haber
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Adana'da bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı evden çıkamadığı için yetiştirdiğini söyledi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı'nın KCK yapılanmasında yer aldığı ortaya çıktı
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Bakan Soylu'dan POMEM sonuçlarını bekleyen adaylara müjde: 15 güne kadar sonuçlar neticelenir
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Fenerbahçe kulüp doktorundan müjde: Pozitif vakalar negatife döndü
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Elazığ'da bitkin düşen kartal tedavi altına alındı
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Prof. Dr. Tarakçıoğlu: 3 katlı cerrahi maskeler vatandaşlar için en uygunudur
Türk Polis Teşkilatı, 'maaş kesintisi' iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Türk Polis Teşkilatı, "maaş kesintisi" iddialarını yalanladı: Genelge veya talimat söz konusu değildir
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Tottenhamlı Son, Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten iyileşen hasta sayısı 1326'ya yükseldi
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Acı haberi İmamoğlu duyurdu! İBB'de Kovid-19'dan ikinci kayıp
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 15 kuruş zam geldi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bağcılar'da 4 bina koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Ronaldinho hapishaneden ailesine videolu mesaj gönderdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Dilan Çıtak Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Açıklama
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 5 emekli kampanyaya maaşını bağışladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 14:00:26. #1.15#
title