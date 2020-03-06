Kırıkkale'de 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
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Kırıkkale'de 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de bir iş yerinde 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

06.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:36
Kırıkkale'de 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

'de bir iş yerinde 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl ekipleri, O.A'nın iş yerinde kaçak tütün sattığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde 460 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli O.A'ya, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapılarak, 15 bin 512 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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