Kırıkkale'de 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

06.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:36

Kırıkkale'de bir iş yerinde 460 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.A'nın iş yerinde kaçak tütün sattığını tespit etti.

Ekipler, iş yerinde 460 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.

Şüpheli O.A'ya, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanununa Muhalefet suçundan idari işlem yapılarak, 15 bin 512 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA