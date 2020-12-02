Kırıkkale'de 46 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de 46 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü yakalandı

02.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:53
Kırıkkale'de 46 ayrı suçtan kaydı bulunan hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 46 ayrı suçtan kaydı ve 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de 46 ayrı suçtan kaydı ve 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, il genelinde çeşitli suç olaylarının engellenmesine ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama ve hırsızlık başta olmak üzere 46 suç kaydı ve hakkında hırsızlık suçundan 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Ş. ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan Ö.P.'yi yakaladı.

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Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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