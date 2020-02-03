Kırıkkale'de 410 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde jandarma ekiplerince bir tırda 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde jandarma ekiplerince bir tırda 410 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Delice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Fadılobası köyü mevkisinde M.T'nin kullandığı tırı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptığı aramada Ağrı'dan temin edilen 410 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücüye idari para cezası kesilerek, adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.