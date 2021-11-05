Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alparslan Türkeş Bulvarı Dispanser Kavşağı'nda yaptıkları uygulama sırasında Ö.P'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Araçta yaptıkları aramada, 5 bin içi doldurulmuş makaron bulan ekipler, şüphelinin ev ve iş yerindeki aramalarda da 5 bini doldurulmuş toplam 35 bin makaron, 50 kilogram kaçak tütün ile elektrikli tütün doldurma makinesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan hakkında adli işlem başlatılan şüpheliye 17 bin lira idari ceza kesildi.

Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Kırıkkale'de 40 bin makaron ve 50 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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