Kırıkkale'de 40 ayrı hırsızlık suçundan 48 yıla mahkum hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de 40 ayrı hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları hükümlü F.K'yi kent merkezinde bir adrese düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Ekipler, 40 ayrı hırsızlık suçundan 48 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'yi, işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.

Öte yandan, Yaylacık, Kurtuluş, Bağlarbaşı ve Yenidoğan mahallelerindeki 2 camiden sadaka kutusu, iş yerlerinden LCD televizyon, bilgisayar ekipmanları, cami güvenlik kamerası kayıt cihazına ait monitör ile güneş gözlüğünün çalınmasıyla ilgili şüpheli A.K.K. ile Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinden bakır malzeme çaldığı öne sürülen E.U. da yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen