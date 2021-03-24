Kırıkkale'de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kırıkkale'de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

24.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:23
Kırıkkale'de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi

Kırıkkale'de sobadan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de sobadan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlenen 2'si çocuk, 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Kurşunkaya köyünde yaşayan 4 kişilik aile sobadan kaynaklı karbonmonoksit gazından zehirlendi. 112 acil servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kadir (49), Bedriye (46) ve çocukları Beyza (5) ile Elif Okatan (9) tedavi altına alındı. Okatan ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Fuat Oktay Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Mesut Bakkal Gökhan Gönül Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 4 kişilik aile sobadan zehirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 10:24:39. #1.16#
title