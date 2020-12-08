Kırıkkale'de 4 kadın kooperatifine 356 bin 443 lira hibe desteği sağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kırıkkale'de 4 kadın kooperatifine 356 bin 443 lira hibe desteği sağlandı

08.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 08.12.2020 17:12
Kırıkkale'de 4 kadın kooperatifine 356 bin 443 lira hibe desteği sağlandı

Ticaret Bakanlığınca başlatılan ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Hibe Programı" kapsamında başvuru yapan ve projeleri kabul edilen 4 ilçedeki Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine 356 bin 443 lira hibe mal alımı desteği sağlandı.

Ticaret Bakanlığınca başlatılan ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından koordine edilen "Kooperatiflerin Desteklenmesi (KOOP-DES) Hibe Programı" kapsamında başvuru yapan ve projeleri kabul edilen 4 ilçedeki Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine 356 bin 443 lira hibe mal alımı desteği sağlandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sulakyurt, Delice, Karakeçili ve Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatiflerine Ticaret Bakanlığınca hibe mal alımı desteğinin sağlandığı belirtildi.

Makine ekipman ile ilgili mal alımlarında, ortaklarının tamamının kadınların oluşturduğu Sulakyurt, Keskin, Karakeçili ve Delice Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatiflerine hibe mal alımlarının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Keskin Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine nohut, mercimek, kuru fasulye gibi ürünlerin paketlenebilmesi için paketleme makinesi alımı yapılmıştır. Fatura bedeli olan 111 bin 750 lira ödemesi yapıldı. Sulakyurt Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi ise turşu atölyesi kurulabilmesi için havalı yıkama makinesi, iğneleme makinesi, salamura tankı gibi gerekli donanım alınmış olup kooperatife 112 bin 125 lira ödemesi gerçekleşmiştir. Karakeçili Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifimize de peynir yapımına yönelik makine alımı yapıldı. Fatura bedeli olan 54 bin 450 lira ödemesi yapıldı."

Açıklamada, Delice Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatif için de kurmuş oldukları kafe ve lokanta işyerleri için mutfak eşyaları, sanayi fırını gibi malzemelerin alınarak, 78 bin 118 lira ödemesinin yapıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

İlgili Haberler

Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Kırıkkale'de otomobil devrildi: 4 yaralı
Kırıkkale Belediyesine 30 ton dezenfektan hibe edildi
Kırıkkale Belediyesine 30 ton dezenfektan hibe edildi
İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
İşkur'dan kendi işini kuran engelli ve eski hükümlülere hibe desteği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Şener Şen Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Mbaye Diagne Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Silah Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 4 kadın kooperatifine 356 bin 443 lira hibe desteği sağlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 17:33:46. #1.14#
title