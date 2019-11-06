06.11.2019 14:25 | Son Güncelleme: 06.11.2019 14:29

Kırıkkale'de 4 ayrı noktada kan bağış etkinliği düzenlendi

KIRIKKALE - Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ankara Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan iş birliği protokolünün ardından il genelinde 4 ayrı noktada kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay Ankara Kan Bağışı Merkezi arasında imzalanan işbirliği protokolünün ardından düzenlenen törende 'Bağışlanan Her Kan 3 Can Demek' sloganıyla kampanyanın açılışı gerçekleştirildi. Halk oyunları ekibinin sergilediği gösteri sonrası Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlanan 'Kan Bağış Tırı'nda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul müdürleri ve öğretmenler kan bağışında bulundu, kampanyaya vatandaşlarda destek verdi. Kan bağışında bulunmak isteyenler içinde Kırıkkale Valiliği Binası, Kırıkkale Üniversitesi B Kapısı ve Keskin Meydanı'na kan bağış noktaları oluşturuldu.

"Amacımız rekor kırmak"

Türk Kızılay Kırıkkale Kan Bağışı Merkezi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, "İl genelinde hem milli eğitim camiası hem de valiliğimizin desteğiyle tüm kurumların desteğiyle, tüm Kırıkkale'nin desteğiyle bir kan verme rekoru kırmak istiyoruz. Her bir kanın, verdiğimiz he bir ünite kanın 3 tane cana can kattığını 3 tane cana hayat verdiğini biliyoruz. Bu anlamda hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimize bir farkındalık oluşsun, bir bilinç oluşsun amacıyla bir etkinlik düzenledik. Bir protokol imzaladık. İnşallah bugün Kırıkkale genelinde en üst düzeyde rekor düzeyde kan vererek bu farkındalığı da hem öğrencilerimize hem öğretmenlerimize katmak istiyoruz, destek vermek istiyoruz" dedi.

Protokol çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen okullarda kan bağışı konusunda eğitimler verilerek öğrenci ve velilerin de destekleriyle kan bağışı kampanyaları düzenlenecek. Gönüllü ve düzenli kan bağışının önemi konusunda öğrenciler ve velilerin bilgilendirilmeleri ile kan bağışının bir davranış şekline dönüştürülebilmesinin amaçlandığı iş birliği protokolü kapsamında; 2019-2020 eğitim-öğretim yılında il genelinde belirlenen okullarda çeşitli eğitim ve kan bağışı kampanyaları düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: İHA