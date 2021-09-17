Kırıkkale'de 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi
AA / Halil İbrahim İdik - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 376 sentetik hap ele geçirildi.
Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 376 sentetik hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.
Yahşihan ilçesinde durdurulan arata 376 Sentetik Uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan B.H.E, A.D. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Halil İbrahim İdik - Son Dakika Haberleri