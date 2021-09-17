Kırıkkale'de 376 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 376 sentetik hap ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında bir aracı takibe aldı.

Yahşihan ilçesinde durdurulan arata 376 Sentetik Uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan B.H.E, A.D. ve H.Y'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.