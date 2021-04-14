Kırıkkale'de 34 bin 800 makaron ele geçirildi
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Kırıkkale'de 34 bin 800 makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 34 bin 800 makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 34 bin 820 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 34 bin 820 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün satanlara yönelik çalışma kapsamında şüpheli H.T'nin iş yerinde arama yaptı.

Yapılan aramada, bir kısmı dolu 34 bin 820 makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.T. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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