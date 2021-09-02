Kırıkkale'de 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 makaron ele geçirildi
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Kırıkkale'de 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 makaron ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 dolu makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilerin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Y.N.A'nın kent merkezinde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti.

Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptığı aramada, satışa hazır 320 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de N.A'nın aracında 5 bin 300 doldurulmuş makaron buldu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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Kırıkkale'de 320 uyuşturucu hap ve 5 bin 300 makaron ele geçirildi - Haberler
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