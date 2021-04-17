Kırıkkale'de 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu, 2 zanlı yakalandı
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Kırıkkale'de 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu, 2 zanlı yakalandı

Kırıkkale'de 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu, 2 zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 926 litre akaryakıta el konuldu, haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale'deki bir akaryakıt dağıtım şirketinden başka bir ilde faaliyet gösteren istasyona fatura ve sevk belgesi düzenlenerek dolumu yapılan 31 bin 926 litre akaryakıtın Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bir akaryakıt dağıtım istasyonuna usulsüz şekilde boşaltılacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 31 bin 926 litre yakıtı ilçeye bağlı Irmak köyü mevkisindeki bir istasyona usulsüz boşaltım yaptığı sırada 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Operasyonda, akaryakıta ve tankere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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