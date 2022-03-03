Kırıkkale'de 31 bin 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 bin 390 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde akaryakıt kaçakçılığına yönelik sürdürülen saha ve risk analizi çalışmaları sonucu M.Ç'nin (45) kullandığı 66 ABS 259 plakalı tankeri, Kırıkkale-Samsun kara yolu üzerinde durdurdu.

Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı 31 bin 390 litre yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.