Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Niğde ve Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu ardından Sezer, Durmuş ve Saygılı, askeri araçla törene katılanları selamladı.

Teğmen Ali Yaşar, günün anlamına ilişkin konuşmasında, asil Türk milletinin kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 99 yıl önce kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek topyekün bir varoluş mücadelesi sonucu eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazandığını söyledi.

Tören, şiir dinletisi ve halk oyunu ekibinin gösterisinin ardından askerlerin geçişiyle son buldu.

Yozgat

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Polat ve Başkan Köse, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Jandarma Teğmen Alper Kon, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okumasından sonra tören, askerlerin geçişiyle sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de düzenlenen tören Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Üsteğmen Şükrü Güngör günün anlam ve önemi belirten konuşma yaptı.

Buradaki törenin ardından Kartal Şehitliğine geçen protokol üyeleri, kabirlere karanfil bırakıp dua okudu, şehit aileleriyle sohbet etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, bütün şehitleri ve vefat eden gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Bizler ecdadımızın, şehitlerimizin bize bıraktığı mirası korumak, ülkemizi daha ileriye taşımak için çok daha fazla çalışmak ve üretmek zorundayız. Kayseri'de de kurumlarımızla birlikte bu hedefimize ulaşmak ve kutlu yürüyüşümüzü kesintisiz devam ettirmek için her alanda çalışıyor ve gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nevşehir

Nevşehir'de Vali İnci Sezer Becel ve Belediye Başkanı Mehmet Savran, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol sahasında devam eden programda, Becel ve Savran vatandaşları selamladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Binbaşı Adem Gümüş, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunu ekibi ve okçuların gösterisinin ardından program, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında, bomba arama, itaat ve terör operasyonu alanında eğitilen köpeklerin gösterisi ile sona erdi.

Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Ayhan Ocak ve Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ayhan, şeref defterini imzaladı.

Ayhan, Ocak ve Bilgin daha sonra valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören ise Ayhan, Ocak ve Bilgin'in tören aracından vatandaşların bayramını kutlamasıyla başladı.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı program, tören geçişi ile sona erdi.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Şimşek ve Özdemir, vatandaşların ve protokol üyelerinin bayramını kutladı.

Törende Jandarma Teğmen Sinan Şat, 30 Ağustos'un önemini içeren konuşma yaptı.

Şiirlerin okunmasının ardından Vali Şimşek, Valilik makamında tebrikleri kabul etti, Öğretmenevi bahçesinde resepsiyon verildi.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, kamu kurum temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de protokol üyeleri, Cacabey Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın zafer bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesinin ardından Kırşehir Valiliği önünde devam eden etkinliklerde Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı zafer marşları seslendirdi, öğrenciler şiir okudu, halk oyunu ekibi gösteri sundu.

Törene, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve emniyet personeli, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen