Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince şüpheli olarak durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince şüpheli olarak durdurulan bir araçtaki şahsın üzerinde 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar sürüyor. Ankara'dan Çorum iline giden şüpheli bir araç, Yahşihan'ın Irmak köyü girişinde jandarma ekiplerince durduruldu. KOM ekipleri, araçta bulunan H.A. (44), B.D.U. (30) ve S.A. (25) isimli şahısların üstünü aradı. H.A. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde olarak kullanılan reçetesiz 30 adet hap ele geçirildi. Yapılan araştırmada söz konusu şahısların uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmaktan çeşitli suç kayıtlarının da olduğu tespit edildi.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
Uyuşturucu krizine giren genç kız ortalığı birbirine kattı, annesi ise fenalık geçirdi
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler...Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada
Kırmızı ışıkta tekme tokat birbirlerine girdiler...Küçük çocukların dehşetle izlediği kavga kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Nikos Dendias Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kırıkkale'de 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 13:02:43. #1.16#

title