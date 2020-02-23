Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi
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Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

KIRIKKALE'de jandarma tarafından durdurulan nakliye firmasına ait kamyonette 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

23.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:28
Kırıkkale'de 3 ton kaçak tütün ele geçirildi

'de tarafından durdurulan nakliye firmasına ait kamyonette 3 ton kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ekipleri, Yahşihan'da gerçekleştikleri yol kontrolünde, Adıyaman'dan Ankara yönüne giden T.S. idaresindeki nakliye firmasına ait kamyoneti durdurdu. Narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, kamyonetin kasasında 3 ton kaçak tütün ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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