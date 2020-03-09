Kırıkkale'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı
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Kırıkkale, Güncel

Kırıkkale'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

09.03.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:58
Kırıkkale'de 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı yakalandı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde dün pazar yerinde çıkan kavgada tabancayla akrabalarına rastgele ateş açarak 3 kişiyi öldürüp 4 kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Firari zanlı Ü.G, polis ekiplerince Kırıkkale-Ankara kara yoluna yakın bir köyde yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ü.G. ile akrabaları Hidayet N, Harun G, Soner G. (28), Rezzak G. (38), Yaşar D. (56), Sadık D. (30) ve Soner Y. (21) arasında Cumhuriyet Meydanı'ndaki pazar yerinde tartışma çıkmıştı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.G'nin ateş ettiği akrabalarından Hidayet N. ve Harun G. olay yerinde, Yaşar D. ise kaldırıldığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Soner G, Rezzak G, Sadık D. ve Soner Y. ise yaralanmıştı. Zanlı Ü.G. olayın ardından kaçmıştı.

Kaynak: AA

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