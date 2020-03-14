Kırıkkale'de 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
14.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:14
Kırıkkale'de evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yaylacık ve Yenimahalle'de 2 ikametten altın, para ve çeşitli ev eşyası çaldıkları öne sürülen B.Ş, N.Ş. ve N.Ş'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA