Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve analiz çalışmaları sonucu Yozgat'tan İstanbul'a kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 33 ACA 751 plakalı tanker tırı takibe aldı.

Ekipler, Kırıkkale-Ankara kara yolu yüksek hızlı tren köprüsü altındaki trafik kontrol noktasında Y.A'nın kullandığı tankeri durdurdu.

Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Öte yandan, tankerde bulunan 26 ton akaryakıt, İl Özel İdaresine ait depoya boşaltıldı.

Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kırıkkale'de 26 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler
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