Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
KIRIKKALE'de durdurulan tankerde 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
KIRIKKALE (DHA) - KIRIKKALE'de durdurulan tankerde 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale- Samsun kara yolu üzerinde M.Ç'nin (45) kullandığı 66 ABS 259 plakalı tankeri durdurdu. Tankerde yapılan ölçümde 26,5 ton kaçak akaryakıt bulunduğu belirlendi. İl Özel İdaresi deposuna boşaltılan kaçak akaryakıta el konulurken, sürücü M.Ç. gözaltına alındı.