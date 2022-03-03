Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 66 ABS 259 plakalı tanker tırı takibe aldı. Ekipler, Ankara-Samsun karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında M.Ç.'nin (45) kullandığı tankeri durdurdu.

Yapılan ölçümde, tankerdeki yağ karışımlı yakıtın kaçak olduğunu belirleyen ekipler, sürücüyü gözaltına aldı. Öte yandan, tankerde bulunan 26,5 ton akaryakıt, İl Özel İdaresine ait depoya boşaltıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kırıkkale'de 26,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Kırıkkale, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title