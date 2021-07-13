Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı
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Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı

Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'nin Keskin, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde doğaya 250 kınalı keklik bırakıldı.

Kırıkkale'nin Keskin, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ilçelerinde doğaya 250 kınalı keklik bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kınalı keklik popülasyonunun arttırılması amacıyla etkinlik düzenlendiği belirtildi.

Yozgat'ta bulunan keklik üretim tesisinden getirilen 250 kınalı kekliğin Keskin, Balışeyh, Sulakyurt ve Delice ilçelerine bağlı 9 köyde doğal ortama bırakıldığı aktarılan açıklamada, "Kekliklerin doğaya adaptasyonu takip edilecek ve koruma altında tutulacaktır. Denetim ve kontrol faaliyetleri İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılacaktır. Kınalı kekliklerin yasa dışı bir şekilde avlanılmasının önüne geçilebilmesi için bölgedeki tüm avcılara ve vatandaşlara gerekli eğitimler verilmiş, ikazlar yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı
Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı
Kırıkkale'de 250 kınalı keklik doğaya salındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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