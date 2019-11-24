Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24.11.2019 13:16 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:16

Kırıkkale'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Kutlama programı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğündeki 24 Kasım Öğretmenler Günü resim sergisinin açılışıyla devam etti.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlik mesleğinin, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar emek, sabır ve fedakarlık istediğini söyledi.

Herkesin üzerinde emeği olan ve gönlünde müstesna yer tutan öğretmenlerin, kendilerini yetiştirdikleri gibi çocukları ve gençleri de yetiştirerek yarınlara hazırladığını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"Ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz çocuklarımızı hızla değişen dünyaya ayak uyduracak şekilde bilgili, donanımlı, dinamik ve açık fikirli bireyler olarak yetiştirmek için canla başla çalışan öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu duygularla, başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete göç etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, tüm öğretmenlerimizin gününü bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi de "2023 Eğitim Vizyonu" hedeflerini gerçekleştirmek ve çocukları en iyi şekilde yetiştirmek için büyük gayret sarf ettiklerini söyledi.

Aday öğretmenlerin yemin ettiği program, öğretmenler tarafından kurulan tiyatro ekibinin "İnsan Biriktirmek" adlı oyununu sahnelemesiyle sona erdi.

Kaynak: AA