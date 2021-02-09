Kırıkkale'de 24 bin 200 makaron ele geçirildi
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Kırıkkale'de 24 bin 200 makaron ele geçirildi

09.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:20
Kırıkkale'de 24 bin 200 makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 20 bini dolu toplam 24 bin 200 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda 20 bini dolu toplam 24 bin 200 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, S.Ü'nün kente kaçak tütün getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde şüphelinin bulunduğu aracı durduran ekipler, araçta ve zanlının iş yerinde yaptığı aramada, 20 bini dolu toplam 24 bin 200 makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli S.Ü. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun" kapsamında adli ve idari işlem başlatıldı.

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri gümrük kaçağı cep telefonu malzemeleri satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında O.K'nın depo olarak kullandığı yerde yaptığı aramada, 704 kaçak cep telefonu ekranı ile 21 cep telefonu bataryası ele geçirdi.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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