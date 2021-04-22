Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
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Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri

Kırıkkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlen etkinliklerle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kırıkkale'de düzenlen etkinliklerle kutlandı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ve veliler katıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösterilerin yapıldığı etkinlik, öğrenci ve davetlilerin gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

Yahşihan ilçesinde ise özel bir anaokulunda düzenlenen etkinliğe katılan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, çocuklara kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler tarafından çeşitli gösterilerin sergilendiği etkinlikte, zabıta ekipleri de öğrencilerle oyun oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Yaman

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