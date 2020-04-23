Kırıkkale'de 23 Nisan nedeniyle belediye hoparlöründen öğrencilerin şiirleri yankılanıyor
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Kırıkkale, Yahşihan, 23 Nisan, Güncel, Haber

Kırıkkale'de 23 Nisan nedeniyle belediye hoparlöründen öğrencilerin şiirleri yankılanıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların okuduğu şiirler, belediye hoparlöründen vatandaşlara dinletiliyor.

23.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Kırıkkale'de 23 Nisan nedeniyle belediye hoparlöründen öğrencilerin şiirleri yankılanıyor

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukların okuduğu şiirler, belediye hoparlöründen vatandaşlara dinletiliyor.

Yahşihan Belediyesinin şiirlerin belediye hoparlörlerinden ve belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılacağını duyurması üzerine öğrencilerden 235 şiir geldi.

Gönderilen bütün şiirler belediye hoparlöründen gün boyunca yankılanmaya başladı.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların koronavirüs salgınından dolayı dışarı çıkamadıklarını belirterek, çocukluğunda "belediye hoparlörlerinden bir şey okuyabilir miyiz" diye belediye önünde bekledikleri günler olduğunu söyledi.

İlçedeki öğrencilerden okudukları şiirlerin ses kaydı ya da videosunu WhatsApp üzerinden kendilerine göndermelerini istediklerini anlatan Türkyılmaz, "Bizzat kendi cep telefonu numaramı vererek oraya göndermelerini istedik. Öğrencilerimiz şiirlerini gönderdi ve söz verdiğimiz gibi bugün 235 şiiri gün boyunca belediye hoparlöründen ilan şeklinde vatandaşımıza duyuracağız. Bağımsızlığımızın sembolü TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Temsili olarak Kırıkkale Belediye Başkanlığına 5. sınıf öğrencisi oturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Kırıkkale Belediye Başkanlığı makamına oturan 5. sınıf öğrencisi Yiğit Öktem, telekonferans yoluyla birim müdürleriyle toplantı yaptı.

Çalışmalar hakkında bilgi alarak bazı talimatlar veren Öktem, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle belediyece alınan tedbirlere gerekli dikkat ve özenin gösterilmesini istedi.

Bu konuda belediyenin vatandaşlara rehberlik etmesi gerektiğini aktaran Öktem, "Bilindiği gibi vatandaşlarımızın yoğunluk oluşturacağı programlarımızı iptal ettik. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yüzden buruk kutluyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Saygılı da gazetecilere yaptığı açıklamada "Kırıkkale'de de tüm vatandaşlarımız evlerinde çocuklarıyla beraber coşkulu bir şekilde bayramı kutluyorlar. Saat 21.00'de de tüm Türkiye'de olduğu gibi vatandaşlarımız bayraklarıyla balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'mızı okuyacaklar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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