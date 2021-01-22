Kırıkkale'de 2021 yılı yatırımları değerlendirildi
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Kırıkkale'de 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

22.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 22.01.2021 15:39
Kırıkkale'de 2021 yılı yatırımları değerlendirildi

Kırıkkale İl Özel İdaresince 2021 yılı içerisinde köylerde yürütülecek yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale İl Özel İdaresince 2021 yılı içerisinde köylerde yürütülecek yatırım ve hizmetlerin değerlendirildiği toplantı, Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Sezer, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, il genelindeki 185 köyün tamamının ihtiyacına ulaşmak istediklerini söyledi.

Bu yıl köy içi yolları düzenlemeye devam edeceklerini anlatan Sezer, "Özellikle içme suyu olmayan köyümüz kalmasın istiyoruz. Sene başında bu toplantıyı yapmamızdaki amaç yol, içme suyu, kanalizasyon ve diğer alt yapı ihtiyaçlarını belirlemek. Belirli bir program dahilinde çalışarak eksiklikleri giderme ve hizmet kalitesini daha da artırma çalışmalarına hız vereceğiz. Bir çalışma sistemimiz var. Problemleri oturup beraber konuşuyoruz, kaynaklarımızı planlıyoruz ve iş planı doğrultusunda işin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip ediyoruz." diye konuştu.

Kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, İl Genel Meclis Üyeleri ve diğer ilgililerin katıldığı toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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