Kırıkkale'de 2020 yılı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi
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Kırıkkale'de 2020 yılı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

12.01.2021 15:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:48
Kırıkkale'de 2020 yılı asayiş değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi

Kırıkkale'de 2020 yılı asayiş değerlendirme toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kırıkkale'de 2020 yılı asayiş değerlendirme toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, geçen yıl gerçekleştirilen faaliyetler ve 2021 yılında yapılacak çalışmalar ele alındı.

Vali Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, milletin ve devletin bekası, toplumun huzur ve emniyeti için yüksek vazife şuuru ile görev ifa eden kolluk güçlerinin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi.

Geçen yıl içerisindeki iyi uygulamaların 2021 yılında da artarak devam edeceğini aktaran Sezer, "İlimizdeki huzur ortamını devam ettirmek, vatandaşlarımızın rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak en temel görevlerimizden biridir." dedi.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve diğer yetkililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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