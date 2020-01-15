Kırıkkale'de 2019 yılının şikayet istatistiği belli oldu

15.01.2020 10:57 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:02

Kırıkkale'de, 2019 yılında İl Tüketici Hakem Heyetine iletilen bin 844 tüketici şikayetinin yüzde 86'sı karara bağlandı. En çok şikayet 913 başvuru ile ayıplı mal ve hizmet konusunda oldu.



Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2019 yılı içerisinde, Kırıkkale İl Tüketici Hakem Heyetine bin 525 tüketici şikayet başvurusu yapıldığı bildirildi. 2018 yılından devreden 319 dosyayla birlikte bin 844 tüketici şikayetine 2019 yılı içerisinde işlem yapıldığı ve bin 586 dosyanın karara bağlandığı aktarıldı. Karara bağlanan bu dosyalardan 928'inin tüketici lehine, 606'sının tüketici aleyhine, 52'sine de görevsizlik kararı verildiği belirtildi.



Açıklama da şu bilgiler yer aldı:



"Tüketici Hakem Heyetleri 6502 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanun gereği Hakem Heyeti Ticaret İl Müdürlüğünün uhdesindedir. İllerde Tüketici Hakem Heyeti Başkanları Ticaret İl Müdürleridir. Tüketici Hakem Heyetlerinde Baro, Belediye, KESOB, TSO, Tüketici Derneğinin temsilcileri görev yapmaktadır. Kanun gereği 15 günde bir toplanarak dosyası tekemmül etmiş şikayetlere karar verilmektedir."



İşlem yapılan bu şikayetlerden bin 586 başvuru karara bağlanmıştır" - KIRIKKALE

Kaynak: İHA