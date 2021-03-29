Kırıkkale'de 2019 yılındaki cinayetin zanlısı İstanbul'da yakalandı
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Kırıkkale'de 2019 yılındaki cinayetin zanlısı İstanbul'da yakalandı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel
Kırıkkale'de 2019 yılındaki cinayetin zanlısı İstanbul'da yakalandı

Kırıkkale'de 2019 yılında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

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Kırıkkale'de 2019 yılında bir kişiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2019'da Hüseyin Kahya Mahallesi 621. Sokak'taki fırın işletmecisi Şahin Çetinkaya'nın bıçakla öldürülmesine ilişkin firari şüpheli D.H.M'nin İstanbul'da olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı Kırıkkale'ye getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.H.M, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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