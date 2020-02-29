Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı
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Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı

KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.

29.02.2020 03:14 | Son Güncelleme: 29.02.2020 03:14
Kırıkkale'de 200 göçmen, Yunanistan'a gitmek için yola çıktı

KIRIKKALE'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, 'a gitmek için otobüslerle yola çıktı.

Aralarında , , Fas, Afgan ve Pakistanlıların bulunduğu yaklaşık 200 göçmen, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan bir benzinlikte bir araya geldi. Sırtlarına çantalarını alan göçmenler, kiraladıkları otobüslerle Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktı. Göçmenlerin, İdlib'deki saldırının ardından bir araya geldikleri ve Yunanistan'a gitme kararı aldıkları öğrenildi. Öte yandan, Türkiye'de yakınlarının olduğunu belirten göçmenler, onların da sabah saatlerinde yola çıkacağını belirtti.


Kaynak: DHA

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