Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı
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Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa

Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:46
Kırıkkale'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından gözaltına alınan 2 uyuşturucu taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı. Kent merkezinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen H.A. ve M.D. ile uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A.G. ve A.Y. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar eroin ile kullanımı kırmızı reçeteye tabi hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden A.Y. ve M.A.G. tutuklandı, H.A. ve M.D. savcılık tarafından serbest bırakıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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