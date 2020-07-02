Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
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Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
02.07.2020 01:54 | Son Güncelleme: 02.07.2020 02:48

Kırıkkale'de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. idaresindeki 07 AJN 330 plakalı otomobil ile E.I.'nın kullandığı 06 KGS 17 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servi ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel durumları iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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