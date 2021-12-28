Kırıkkale'de 2 katlı metruk ev çöktü

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Kırıkkale'de 2 katlı metruk evde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin büyük bölümü henüz öğrenilemeyen bir nedenle çöktü.

Evin boş olduğu öğrenilirken, olay yerine tedbir amaçlı polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı.

Sabah saatlerinde çöken binanın çevresindeki yapılarda risk olup olmadığı kontrol edilecek.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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