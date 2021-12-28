Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü - Haberler
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Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü
Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Haberler | Güncel

KIRIKKALE'de 2 katlı metruk binanın çökmesi çevrede paniğe neden oldu.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - KIRIKKALE'de 2 katlı metruk binanın çökmesi çevrede paniğe neden oldu.

Olay, gece saatlerinde Tepebaşı Mahallesi Köprüler Caddesinde meydana geldi. 2 katlı metruk binanın büyük bir bölümü bir anda çöktü. Büyük bir gürültüyle çöken bina, çevrede paniğe neden oldu. Çevrede oturan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, caddeyi araç trafiğine kapatırken binanın da boş olduğu öğrenildi. AFAD ve belediye ekiplerinin sabah yapacağı inceleme sonrası, çevrede bulunan binaların da risk durumuna göre boşaltılabileceği belirtildi.


Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

Kırıkkale'de 2 katlı metruk bina çöktü

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