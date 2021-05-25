Kırıkkale'de 2 bin 313 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.D'nin iş yerinde arama yaptı.
Aramada 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi bulundu.
???????Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen