Kırıkkale'de 2 bin 313 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
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Kırıkkale'de 2 bin 313 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

Kırıkkale'de 2 bin 313 parça gümrük kaçağı ürün ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen - Haberler | Güncel

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.D'nin iş yerinde arama yaptı.

Aramada 2 bin 313 parça gümrük kaçağı cep telefonu malzemesi bulundu.

???????Gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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