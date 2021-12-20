Kırıkkale'de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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Kırıkkale'de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kırıkkale'de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Bubesi ekiplerince, halkın sağlığı ve güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, yapılan denetimde durdurulan bir araçtaki S.Ö, M.B., D.B. ve B.A. isimli şahısların GBT kontrolleri yapıldı. Savcılık izniyle yapılan aramada da S.Ö. isimli şahıstan 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ve 11 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

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