Kırıkkale'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

30.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 18:28
Kırıkkale'de 19 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

'de dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü gözaltına alındı.

İl Asayiş Şubesi ekipleri, firari hükümlü Ö.T'nin Yahşihan ilçesinin Yenişehir Mahallesi'nde bulunduğu ihbarı aldı.

Saklandığı adres belirlenen Ö.T, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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