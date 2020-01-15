Kırıkkale'de 19 sanığın yargılandığı DEAŞ davası

15.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:46

Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan Irak uyruklu tutuksuz 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklardan I.A.A. ile avukatlar hazır bulundu, 18 sanık duruşmaya katılmadı.

Sanık I.A.A, savunmasında, kendinden alındığı söylenen bilgisayarın kuzenine ait olduğunu iddia ederek, Irak'a dönmek istediğini ancak yurt dışı çıkış yasağından dolayı gidemediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA