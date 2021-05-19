Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları

Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Kırıkkale'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'nin fitilini ateşlemek üzere Samsun'a çıkışının 102'nci senesi, törenlerle kutlanıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla tamamlanan törene antrenör ve sporcular da katıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ben Affleck Hande Erçel Necati Şaşmaz Nur Fettahoğlu
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Hakan Arslan Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırıkkale'de 19 Mayıs kutlamaları - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 12:03:13. #1.15#

title