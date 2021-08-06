Kırıkkale'de 19 bin makaron ele geçirildi
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Kırıkkale'de 19 bin makaron ele geçirildi

Kırıkkale'de 19 bin makaron ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de bir araçta yapılan aramada 19 bin 700 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale'de bir araçta yapılan aramada 19 bin 700 doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak tütün satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede il merkezinde N.T. isimli şahsın aracında yapılan aramada 19 bin 700 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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