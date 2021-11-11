Kırıkkale'de 19 bin 400 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kırıkkale'de polis ekiplerince 19 bin 400 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de polis ekiplerince 19 bin 400 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında H.T'ye ait iş yerinde arama yaptı.
Ekipler, yaptığı aramada, 14 bin 200'ü bandrolsüz, 5 bin 200'ü TAPDK belgesiz toplam 19 bin 400 makaron ve 6 kilogram kaçak tütün buldu.
İş yeri sahibi hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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