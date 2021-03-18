Kırıkkale'de 18 Mart Çanakkale Zaferi programları

Kırıkkale'nin Yahşihan, Keskin, Bahşılı ve Delice ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kırıkkale'nin Yahşihan, Keskin, Bahşılı ve Delice ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yahşihan'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Program ilk olarak Yahşihan Kaymakamlığının şehit ailelerine düzenlediği kahvaltı programı ile başladı. Düzenlenen kahvaltı programına Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Garnizon Komutanı Bakım Albay Önder Balkan ve Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal katıldı. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduğunu belirten Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu katılımlarından dolayı tüm ailelere tek tek teşekkür etti. Kahvaltı sonrası tüm şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim dağıtıldı.

Mezarlara karanfil bırakıldı

Daha sonrasında Hükümet Konağında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Garnizon Komutanı Bakım Albay Önder Balkan ve Yahşihan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Şansal, şehit aileleri ile birlikte Atatürk anıtına çelenk sundu. Sunulan çelenklerin ardından Şehit Bekir Ferhat İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Çanakkale konulu konuşma gerçekleştirip, şiirler okudu. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından ailelerle birlikte şehitlerin isimlerine özel ağaç dikimi gerçekleşti. Daha sonrasında şehit aileleri ile birlikte Yahşihan Acısu Mezarlığında bulunan şehit mezarlarında dualar okunarak karanfil bırakıldı. Düzenlenen mevlit programının ardından program sona erdi.

Keskin ilçesinde de Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde tören gerçekleştirildi. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi. Başkan Yıldırım günün anlam ve önemine dair "Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz" paylaşımında bulundu.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi. Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem mesajında, "18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu uğurda can veren tüm şehitlerimizi saygıyla ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı