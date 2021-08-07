Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası
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Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası

Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuğun sahte alkolden zehirlendi iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuk, sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Kırıkkale'de 17 yaşındaki çocuk, sahte alkolden zehirlendiği iddiasıyla kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı.

Kırıkkale'de iddiaya göre, 17 yaşındaki K.E, tükettiği sahte alkolden dolayı rahatsızlandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla belirtilen adrese sağlık görevlileri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 17 yaşındaki çocuk, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan çocuğun sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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